Германия назвала условие для возвращения дипломатов в Кабул

Германия готова вернуть своих дипломатов в Кабул при соблюдении ряда условий со стороны боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил глава немецкого МИД Хайко Маас, передает РИА Новости.

Среди главных условий дипломат назвал обеспечение безопасности сотрудников немецкой дипмиссии, а также соблюдение прав человека и создание инклюзивного правительства. Он также отметил важность продолжения борьбы с терроризмом на афганской территории.

По словам Мааса, Афганистану грозит гуманитарная катастрофа. Политик подчеркнул, что Берлин готов оказывать Кабулу гуманитарную поддержку и помощь в развитии в случае выполнения указанных требований. «Мы будем обсуждать это не только в рамках ЕС, но и в более широком кругу. Мы должны, если хотим помогать, иметь дипломатическое присутствие», — заключил он.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что хаотичная эвакуация граждан западных стран из Афганистана показала, как важно обеспечить общую оборону для объединения. Он решил создать единую европейскую армию численностью пять тысяч военнослужащих. Она займется обеспечением безопасности стран ЕС.