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Захарова отметила готовность «Талибана» развивать международные связи

Захарова заявила, что талибы показали готовность развивать международные связи
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Фото: Kathy Gannon / AP

В России отметили нацеленность «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) на развитие международных связей. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция доступна на YouTube.

По словам дипломата, Москва видит готовность боевиков налаживать отношения с мировым сообществом. «Высокопоставленный функционер движения талибов Шахабуддин Делавар призвал спешно свернувшие свои дипломатические миссии иностранные государства возобновить их работу. Этот сигнал демонстрирует готовность руководства талибов к развитию связей с международным сообществом», — подчеркнула Захарова.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что России придется налаживать отношения с новой властью в Афганистане. «Нам придется терпеливо участвовать в процессе формирования инклюзивного, представительного афганского руководства», — подчеркнул он.

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