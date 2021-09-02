Захарова отметила готовность «Талибана» развивать международные связи

В России отметили нацеленность «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) на развитие международных связей. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция доступна на YouTube.

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По словам дипломата, Москва видит готовность боевиков налаживать отношения с мировым сообществом. «Высокопоставленный функционер движения талибов Шахабуддин Делавар призвал спешно свернувшие свои дипломатические миссии иностранные государства возобновить их работу. Этот сигнал демонстрирует готовность руководства талибов к развитию связей с международным сообществом», — подчеркнула Захарова.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что России придется налаживать отношения с новой властью в Афганистане. «Нам придется терпеливо участвовать в процессе формирования инклюзивного, представительного афганского руководства», — подчеркнул он.