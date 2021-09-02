У Владивостока появится собственный дизайн-код

Собственный дизайн-код разработают для Владивостока ради улучшения инфраструктуры и повышения туристической привлекательности региона. Об инициативе в рамках состоявшейся на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сессии «Туризм: новая эра гостеприимства» рассказал глава агентства по туризму Приморского края Владимир Щур, его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, приступить к выполнению задуманного есть возможность уже в этом году. «Мы работаем по этому направлению, подаем заявку и готовы приступить, как только нам даст эту возможность Ростуризм», — уточнил Щур.

Он подчеркнул, что на Дальнем Востоке Приморье является лидирующим по туризму регионом, на который приходится более 73 процентов туристического потока округа. Глава агентства по туризму отметил, что несмотря на потерю порядка 80 процентов туристов на фоне пандемии, потенциал у региона по-прежнему огромный, и при развитии инфраструктуры у Владивостока есть все шансы стать туристическим хабом.

Дизайн-код — гармоничный визуальный регламент развития городской среды. Он предусматривает развитие малого и среднего бизнеса, а также повышение привлекательности населенного пункта в глазах туристов.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке может появиться аналог Дворцовой площади, связывающий между собой комплекс музеев и театров. Уточнялось, что с соответствующей инициативой на Восточном экономическом форуме выступил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.