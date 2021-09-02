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В России обеспокоились существованием тайных тюрем в Донбассе

Постпред при ОБСЕ: Россия обеспокоена тайными тюрьмами в Донбассе под контролем ВСУ
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Александр Лукашевич
Александр Лукашевич
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил беспокойство из-за существования тайных тюрем, которые находятся на подконтрольной украинским войскам территории Донбасса. Его слова опубликованы на странице постпредства в Twitter.

«Обеспокоены существованием тайных тюрем на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Донбасса, где была распространена практика произвольного содержания под стражей», — заявил Лукашевич. Он указал на то, что эту информацию подтвердила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер.

Ранее Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в намерении поставить оружие на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. По словам дипломатов, Москва сознательно саботирует имплементацию Минских договоренностей, которые предусматривают обеспечение постоянного мониторинга со стороны ОБСЕ государственной границы между двумя странами.

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