Девушка заставила бывшего парня платить 20 тысяч рублей в неделю за беседы с ней

Американка заставила бывшего парня платить по $300 в неделю и покупать ей еду за общение

20-летняя студентка Хейли Пирс из американского города Канзас-Сити, штат Миссури, заставила изменившего ей парня платить по 300 долларов (20 тысяч рублей) в неделю за общение с ней. Об этом сообщает Daily Mirror.

Пирс встречалась с молодым человеком два года. Недавно она уличила его в измене — американка нашла его переписку с девушкой из Tinder. Разгневанная студентка везде заблокировала неверного возлюбленного. Изменник пытался вымолить прощение и принес Пирс «дешевые цветы», шоколад и плюшевую игрушку, но этого оказалось недостаточно. Тогда молодой человек пообещал отдать любимой все свои деньги.

Американка согласилась и сказала, что побеседует с ним только после того, как он пришлет ей 300 долларов. Так молодой человек начал писать Пирс сообщения в приложении для перевода денег.

«Теперь он платит мне столько в неделю только за то, что я поддерживаю с ним контакт. Сначала я разрешила ему общаться со мной только через приложение для перевода денег, но потом он предложил начать покупать мне еду», — рассказала Пирс. Она добавила, что не скрывает, что пользуется финансами бывшего, потому что у нее нет хорошего источника дохода.

По словам студентки, она не собирается возвращаться к неверному парню.

Ранее сообщалось, что женщина придумала необычный способ отомстить бывшему возлюбленному. Она писала всем девушкам, с которыми мужчина собирался на свидание, и говорила им, что он женат.