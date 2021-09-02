Российские индусы отпразднуют день рождения бога Ганеши

В Москве пройдет седьмой фестиваль, посвященный дню рождения бога мудрости и благополучия Ганеши. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В традиции индуизма Ганеша является одним из самых известных и почитаемых богов. Фестиваль Ганеши — это красочный праздник, который проходит по всей Индии и привлекает множество гостей», — сообщили организаторы фестиваля.

Гостям фестиваля предложат послушать мантры в живом исполнении, направленные на очищение разума и привлечение позитивной энергии, а также попробовать национальные индийские угощения и поучаствовать в традиционных индийских танцах.

Фестиваль пройдет с 10 по 11 сентября, зарегистрироваться на него можно бесплатно.

Шри Ганеша — индуистское божество с головой слова, считается повелителем ума.