В Москве состоится шестой фестиваль в честь индуистского бога мудрости

Россиян пригласили на день рождения индуистского бога мудрости, благополучия, покровителя торговли и путешественников, бизнеса и удачи Шри Ганеша. В Москве в Рыбном переулке с 22 по 23 августа состоится шестой фестиваль. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Организаторами торжественного мероприятия стали АНО Индийский культурно-национальный центр «Сита» и Sarvarjanik Shri Ganeshotsav Mandal Moscow. У всех желающих есть возможность поучаствовать в Мантра Фесте, попробовать традиционную индийскую еду и сладости. «Гости нашего фестиваля смогут не только выразить свое почтение, но и получить благословление Шри Ганеши», — сказано в сообщении.

Праздник состоится с учетом всех мер безопасности и надлежащей социальной дистанции.

Шри Ганеша — индуистское божество, считается повелителем ума. «Считается, что молитва Ганеше способна пролить свет в нужном направлении, благословить и одарить удачей», — отмечают организаторы. По их словам, его часто изображают рядом с Шри Лакшми — богиней процветания — и с Сарасвати — богиней знаний и искусств.

Отмечается также, что стопы Ганеша олицетворяют «силу знания и силу действия», а его живот — изобилие. В религии индуизма также говорится, что он способен «проглатывать все горести Вселенной и защищать этот мир».