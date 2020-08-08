В РПЦ сравнили религию с магией

Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) сравнил религию с магией и предостерег от подмены одного другим. В интервью радиостанции «Говорит Москва» священнослужитель заявил, что магия с религией не имеет ничего общего.

«Что такое магия в точном смысле этого слова? Можно сформулировать фразой "Да будет воля моя, я хочу использовать невидимые силы для своей цели, начиная от хорошего урожая огурцов и кончая какими-то достижениями". Это магия, и она не имеет ничего общего с религией. Религия — "да будет воля твоя, Господи"», — сказал представитель РПЦ, подчеркнув, что существование потусторонних сил церковь не отрицает, хотя и считает замену религии магией опасным явлением.

По словам иеромонаха, большинство «малоинформированных» россиян не видят разницы между «вот опаснейшим антирелигиозным, антихристианским магическим болотом, которое людей засасывает», однако подобные духовные практики повышают вероятность сойти с праведного пути.

Ранее 8 августа стало известно о смерти насельника Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрита Германа (Чеснокова) после заражения коронавирусом. У него были осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Священнослужитель известен обрядами экзорцизма, которые он проводил в Петропавловском храме рядом с лаврой.