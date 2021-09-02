Популярный iPhone 12 резко подешевел

Стоимость востребованного на рынке смартфона Apple снизилась до рекордной отметки. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Как заметили авторы медиа, к началу осени стоимость iPhone 12 с накопителем на 64 гигабайта резко опустилась до 56 тысяч рублей. На старте продаж популярный девайс был доступен за 80 тысяч рублей. По оценке журналистов, это слишком высокая цена для базового флагмана Apple.

«iPhone 12 продается в России по рекордно низкой цене. Цена на базовую версию упала на 24 тысячи рублей», — отметили авторы. Вероятно, очередное удешевление модели на российском рынке связано со скорым выходом смартфонов Apple нового поколения и iPhone 12 перестанет быть самым актуальным в серии.

Аппарат вышел с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, чипом Apple A14 Bionic, четырьмя гигабайтами оперативной памяти, двойной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Смартфон имеет аккумулятор емкостью 2815 миллиампер-часов, стереодинамики, Face ID, NFC, поддержку беспроводной зарядки.

Ранее журналисты обратили внимание, что самый доступный смартфон в серии Apple подешевел. Стоимость модели iPhone SE, вышедшей весной 2020 года, снизилась до 33 тысяч рублей.