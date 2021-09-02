На Урале нашли изумруды-близнецы

В уральском поселке Малышева добыли два новых коллекционных изумруда-близнеца. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на госкорпорацию «Ростех», владеющую Мариинским прииском.

Оба камня темно-зеленого цвета почти не имеют вкраплений и трещин, у них одинаковая цилиндрическая форма. Вес каждого почти очистки от породы составляет более 300 граммов.

Камни нашли работники очистного забоя в горной породе весом 35 килограммов.

«Коллекция драгоценных камней Мариинского прииска активно пополняется последнее время. В числе камней с мировым именем "Губернаторский", изображение которого было напечатано на почтовой марке, а также изумруд весом 1,6 килограмма», — рассказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Предварительная общая стоимость изумрудов составила два миллиона рублей. Они будут выставлены на продажу в сентябре 2021 года.