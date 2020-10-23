Охота за спрятанными сокровищами принесла кладоискателю проблемы с законом

Житель американского штата Юта попал под суд после того, как в погоне за спрятанными сокровищами миллионера Форреста Фенна приехал с лопатой на старое кладбище, расположенное в национальном парке. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте министерства юстиции.

52-летнего Родрика Крейтона призвали ответить за то, что он незаконно проводил раскопки на территории кладбища Форт-Йеллоустоун с октября 2019-го по май 2020 года. В суде его уличили в повреждении представляющего культурную ценность объекта и попытке хищения принадлежащего Соединенным Штатам имущества. Крейтон заявил о своей невиновности. Следующее заседание назначили на 14 декабря.

В 2010 году Фенн объявил, что спрятал в Скалистых горах сундук с сокровищами. Клад состоял из старинных монет, золотых самородков, бриллиантов, сапфиров, рубинов, изумрудов и других ценностей общей стоимостью от одного до двух миллионов долларов (до 137 миллионов рублей). Его координаты были зашифрованы в стихах, которые приводятся в книге Фенна «Страсть погони».

Сокровища пытались найти тысячи кладоискателей, не менее пяти из них погибли во время поисков. В июне 2020 года Фенн объявил, что клад найден. По его словам, в доказательство кладоискатель прислал ему фотографию сундука. В начале сентября Фенн скончался в возрасте 90 лет. Спустя несколько дней после смерти миллионера сумевший найти его сокровища поведал, как ему это удалось.