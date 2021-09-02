Кошка родила здорового четырехглазого котенка с двумя ртами и одной головой

В Таиланде родился здоровый котенок с одной головой, четырьмя глазами и двумя ртами

В таиландской провинции Самутпракан родился четырехглазый котенок. Об этом сообщает Newsflare.

27 августа кошка породы американская короткошерстная родила пятерых детенышей. Необычный котенок, которого окрестили Намчок, появился на свет последним. У него одна голова, но четыре глаза, два носа и два рта, которые двигаются синхронно.

Хозяин котенка утверждает, что, несмотря на странную внешность, Намчок здоров и ведет себя точно так же, как его собратья из того же помета. «Я сделаю все, чтобы мой котенок выжил, — обещает он. — Уверен, что это особенное животное, и нам повезло, что его родила наша кошка».

Ранее сообщалось, что рабочие в государственном парке американского города Эдисто-Бич, штат Северная Каролина, нашли редчайшего двухголового черепашонка. Специалисты сфотографировали находку и выпустили всех черепашат в океан.