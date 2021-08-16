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Найдена редчайшая двухголовая кобра

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Кадр: TIT SWIT / YouTube

Редчайшая двухголовая кобра (очковая змея) найдена вблизи индийского города Викаснагар в индийском штате Уттаракханд. Об этом сообщает Firstpost.

В начале августа в департамент лесного хозяйства поступил звонок с сообщением, что в промзоне Викаснагара найдена небольшая змея. На вызов выехал Адил Мирза (Adil Mirza), который более 15 лет занимается спасением рептилий.

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Мирза был шокирован, когда увидел очковую змею с двумя головами. «За 15 лет работы змееловом я никогда не встречал таких экземпляров. Это очень редкая змея», — рассказал он и уточнил, что длина змеи составляла около 40 сантиметров. Рептилии было около двух недель.

Он направил кобру в центр спасения животных при зоопарке города Дехрадун, где ее обследуют ветеринары. После медицинского осмотра врачи решат: отпустить змею в дикую природу или оставить для дальнейшего изучения.

Змеи с подобной аномалией редко выживают в дикой природе. Формирование двух голов происходит из-за мутации.

Индийские кобры вырастают до полутора-двух метров в длину. Их яд содержит вещества, поражающие нервную систему, и представляет опасность для человека. Девять процентов людей, укушенных очковой змеей, погибают даже после приема противоядия.

Ранее сообщалось, что сотрудник зоопарка с рептилиями в американском городе Ютика, штат Мичиган, снял на видео момент, как редкая двухголовая змея поедала мышат одновременно двумя пастями. Мужчина рассказал, что рептилии сейчас четыре с половиной года.

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