Вырвавших у россиянина сумку с 50 миллионами двух мужчин задержали в аэропорту

В аэропорту Кемерово задержали подозреваемых в краже 50 миллионов рублей в Новосибирске

В кемеровском аэропорту полиция задержала подозреваемых в ограблении мужчины на 50 миллионов рублей в центре Новосибирска. Об этом сообщает издание ngs.ru.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, 1 сентября в аэропорту подозреваемые пытались зарегистрироваться на рейс «Кемерово — Москва», чтобы в последующем улететь в Ростов-на-Дону и избежать уголовной ответственности. В это время их остановили сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Новосибирской области совместно с коллегами из Кузбасса.

Задержанными оказались ранее не судимые жители Новосибирска 23 и 32 лет.

При себе у мужчин не оказалось похищенных средств. По их словам, 50 миллионов они передали малознакомому человеку, о местонахождении которого им неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статье 161 УК РФ («Грабеж в особо крупном размере, совершенный организованной группой»).

Один из подозреваемых арестован на 2 месяца.

В субботу, 28 августа, мужчина припарковался на своем автомобиле возле бизнес-центра в Новосибирске. Двое неизвестных прыснули ему в лицо газом из баллончика, вырвали сумку с 50 миллионами рублей и скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время полиция разыскивает соучастников ограбления. Устанавливается причастность задержанных к другим преступлениям.