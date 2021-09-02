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На афгано-пакистанской границе образовалась смертельная давка

Пакистанские власти решили закрыть границу с Афганистаном из-за огромного числа беженцев
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Фото: Saeed Ali Achakzai / Reuters

Пакистан временно закроет основной погранпереход «Чаман» на границе с Афганистаном из-за огромного наплыва беженцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Шейха Рашида Ахмада.

По его словам, пакистанские власти решились на такой шаг из-за угроз безопасности. Ахмад подчеркнул, что на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Спин Болдак — Чаман» находятся вооруженные силы страны.

В свою очередь CNN сообщает, что на афгано-пакистанской границе образовалась смертельная давка. Тысячи афганцев пытаются попасть в Пакистан. Минимум один человек погиб.

По словам очевидцев, огромные потоки беженцев продолжают продвигаться вперед, прижимая людей к зданию пограничного перехода. На границе находятся не только те, кто бежит от «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), но и граждане Пакистана.

Представитель талибов Белал Карими заявил, что боевики «осведомлены о ситуации». Они делают все возможное, чтобы остановить людей и решить проблемы на границе.

Правительство Пакистана отказывается принимать беженцев. Власти заявляют, что их в стране уже 3,5 миллиона.

Ранее министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмад заявил, что страна не приняла ни одного беженца из Афганистана. «Ни один человек не приехал в Пакистан в качестве беженца», — сказал министр. По его словам, такой статус никому не предоставили. Ахмад отметил, что люди из Афганистана каждый день прибывают в Пакистан через пограничный пункт Чаман, а затем возвращаются обратно, и назвал это «нормальной деятельностью».

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