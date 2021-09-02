Подводник заявил о «крайней опасности» найденного контейнера реактора АПЛ К-19

Подводник: найденный в море контейнер атомного реактора К-19 может быть крайне опасен

Найденный на дне залива Амбросиева в Карском море контейнер атомного реактора подводной лодки К-19 может быть крайне опасен для экологии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил руководитель и сооснователь Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан I ранга Игорь Курдин.

«Когда-то корпуса реакторов разрушатся, коррозия неизбежна, тогда подводные течения разнесут ядерные отходы в разные районы, что может иметь крайне негативные последствия», — уточнил Курдин.

По его словам, именно поэтому в настоящее время проводится экспедиция для поиска этих объектов, подъема их на поверхность и постановки на хранение в безопасном варианте. Данная операция оправдана и необходима, добавил подводник.

«В годы Холодной войны атомные лодки, которые шли на утилизацию, выгружали ядерные реакторы в районе Карского моря. Так же поступали и другие страны, которые имели атомные подводные лодки. Это и США, Великобритания и Франция. Сейчас это ситуация разрешается совершенно по-другому, ядерные реакторы перед утилизацией отправляются на специальные базы хранения, и это хранение безопасно», — заключил он.

Об обнаружении контейнера К-19 на дне Карского моря у берегов России стало известно ранее 2 сентября. Адмирал Вячеслав Попов рассказал, что контейнер захоронен в море, так как в советское время затопление ядерных реакторов считалось относительно безопасным, а технологии переработки ядерного топлива не существовало.

Советская атомная подлодка К-19 пережила много аварий, потому что была первой в своем классе. Ее спустили на воду в 1959 году, она служила до 1990 года — для продления срока службы ее регулярно ремонтировали.

