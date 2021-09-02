Выявлен способ защиты от постковидного синдрома

Получение двух доз вакцины практически наполовину снижает риск развития постковидного синдрома у заразившихся SARS-CoV-2 людей, выяснили исследователи из Великобритании. Работа ученых опубликована в журнале The Lancet Infectious Diseases.

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Исследователи из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные 1,2 миллиона пользователей COVID Symptom Study, сообщивших о получении одной дозы вакцин AstraZeneca, Pfizer или Moderna, и 971,5 тысячи людей, получивших вторую дозу, с декабря 2020-го по июль 2021 года. COVID-19 заболели 6 тысяч человек, получивших одну дозу — 0,5 процента, и 2370 человек, имеющих два компонента препарата (0,2 процента).

Получение двух доз на 73 процента снизило риск госпитализации и на 31 процент — риск развития острых симптомов. При этом у зараженных симптомы — потеря обоняния, чихание, кашель, головные боли — в целом были мягче по сравнению с невакцинированными участниками из контрольных групп. Риск развития постковидного синдрома (появления долгосрочных симптомов болезни) снизился у таких людей почти наполовину — на 47 процентов. При этом исследователи подчеркивают, что риск заражения после вакцинации был выше у пожилых людей и жителей неблагополучных районов.

