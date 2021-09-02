Названа новая опасность соцсетей

Исследователи из Великобритании и США выяснили, что неверная информация в Twitter влияет на принятие людьми решений о своем здоровье. Статья ученых опубликована в журнале BMJ Open.

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Участниками исследования ученых из Бристольского и Пенсильванского университетов стали 2400 курильщиков-добровольцев из Великобритании и США, которые не пользовались электронными сигаретами. Сначала им показывали связанную с заботой о здоровье информацию и спрашивали их мнение о намерении бросить курить, электронных сигаретах и их относительном вреде по сравнению с обычными. Затем им в случайном порядке показывали четыре твита. Таким образом исследователи выясняли мнение участников эксперимента о каждом посте: насколько вероятен ответ или ретвит и так далее.

В итоге выяснилось, что даже небольшого знакомства с твитами, в которых подчеркивалась опасность электронных сигарет, оказалось достаточно, чтобы удержать курильщиков от их использования. Верен был и обратный эффект — прочтение постов, где электронные сигареты представлялись полностью безвредными, сподвигло участников покупать их и считать, что они менее вредны по сравнению с обычными.

