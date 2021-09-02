Мужчина забыл ключи от квартиры, залез на 14-й этаж и попал на видео

50-летний житель Китая залез в свою квартиру на 14-м этаже после того, как забыл ключи

50-летний житель китайской провинции Гуандун забыл ключи от квартиры, ему пришлось лезть со 2-го на 14-й этаж, чтобы попасть домой. Отважный китаец попал на видео, которое опубликовали в китайском аналоге TikTok — Douyin.

На кадрах видно, как бесстрашный мужчина держится за водосточную трубу, перелезает с одного балкона на другой и наконец оказывается в своей квартире. Один из пользователей написал: «Теперь его соседи не смогут спать спокойно, зная, что он может легко залезть в их квартиры».

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