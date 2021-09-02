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Песков рассказал о мониторинге Кремлем Telegram-каналов

Пресс-секретарь президента России Песков: Кремль мониторит Telegram-каналы
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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Telegram-каналы стали важной частью российского информационного пространства, Кремль регулярно занимается их мониторингом. Об этом заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков, сообщает в четверг, 2 сентября, Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Это скорее феномен российский — Telegram и Telegram-каналы, — потому что в англоязычном сегменте они не получили такого информационного значения, как у нас», — отметил он.

Также Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин не имеет аккаунтов в социальных сетях. По его словам, глава государства не ведет их сам из-за нехватки времени и выступает против того, чтобы за него это делал кто-то другой.

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