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В Кремле заявили об отсутствии у Путина аккаунтов в социальных сетях

Песков: у президента России Владимира Путина нет аккаунтов в социальных сетях
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Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин не имеет аккаунтов в социальных сетях. Об их отсутствии заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что глава государства не ведет соцсети из-за нехватки времени, а также выступает против того, чтобы за него это делали другие люди.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что Кремль, правительство и отдельные министерства расширяют присутствие в соцсетях и будут совершенствовать данную часть работы.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Telegram-каналы стали важной частью российского информационного пространства, поэтому Кремль регулярно занимается их мониторингом.

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