В США выбросили более 15 миллионов доз вакцины от COVID-19

NBC News: в США выбросили не менее 15,1 миллиона доз вакцины от COVID-19 с марта

Не менее 15,1 миллиона доз вакцины от COVID-19 выбросили в США с начала марта, однако такой показатель может быть заниженным. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные властей.

По его данным, четыре американские сети аптек сообщили о более чем одном миллионе потерянных доз у каждой из них за последние полгода. Наибольшие потери понесла компания Walgreens — более 2,5 миллиона.

Однако данные о потерях, представленные Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), были неполными из-за того, что в отчетах отсутствуют несколько штатов и федеральных поставщиков препаратов. Таким образом, настоящее количество выброшенных вакцин может быть намного больше.

Причины такого происшествия в отчетах центров не указаны. Возможно, потери были вызваны нарушением целостности сосудов, неисправности оборудования для хранения ампул с препаратом или брак.

Ранее в Тамбовской области сотрудники правоохранительных органов нашли десятки ампул с вакциной от COVID-19. По версии следствия, злоумышленники сожгли ампулы, чтобы скрыть улики преступления. По предварительной информации, медработники за вознаграждение выдавали гражданам справки о вакцинации без фактического ее прохождения.