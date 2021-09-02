Сбербанк к 11 утра зачислил на счета пенсионеров более 60 процентов выплат

Ведяхин: более 60% выплат для пенсионеров зачислены на их счета в Сбербанке к 11:00

К 11:00 утра 2 сентября в Сбербанке на счета клиентов было зачислено более 60 процентов социальных выплат для пенсионеров от государства. Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, остальные выплаты будут зачислены до 17:00.

«Клиенты активно приходят в офис банка, где им помогают наши сотрудники. Все системы работают в штатном режиме, клиенты в обычном режиме беспроблемно получают выплаты», — рассказал Ведяхин.

22 августа президент Владимир Путин выступил с инициативой единовременной выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Позднее она распространилась на другие категории граждан, среди которых военнослужащие и курсанты (им полагаются выплаты в 15 тысяч).

30 августа соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. оно предполагает выделение из бюджета 433 миллиардов рублей.