Греф рассказал о бонусах Сбера при получении выплат на школьников

Глава Сбера Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал об интересе россиян, которые оформили выплаты на школьников, к дополнительным бонусам от Сбербанка.

«У нас очень активно люди пользуются предложением использовать бонусы до тысячи рублей на “Сбермаркете” и “Сбермегамаркете“. И очень большое количество заявок, и люди в особенности сейчас», — заявил он, отвечая на вопрос о том, как часто россияне пользовались предложением от Сбербанка — две тысячи бонусных рублей и страховка от несчастных случаев на ребенка — при оформлении выплат.

Кроме того, россияне начали активно использовать страховку. «Я на сегодня цифры не скажу, но на прошлой неделе более 100 тысяч человек уже воспользовались страховкой», — рассказал Греф.

Ранее Греф призвал сохранить ипотеку для семей с детьми в России. По его мнению, этот инструмент необходим, и призвал «продолжать дальше».

В конце июля правительство России утвердило единовременные выплаты родителям школьников по 10 тысяч рублей. Деньги обещали перечислять со 2 августа.