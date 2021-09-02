Россияне смогут оформить временную регистрацию через портал госуслуг

Цифровой сервис, который позволяет жителям России оформить временную регистрацию онлайн через портал госуслуг, стал доступен во всех регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве уточнили, что сервис был разработан совместно с Минцифры России. Также там добавили, что в предоставлении услуги участвуют свыше 2,5 тысячи подразделений по вопросам миграции.

«Учитывая, что более 90 процентов информации в интерактивных формах заполняется автоматически, к минимуму сведены возможные ошибки наполнения информационной системы», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2021 года россияне смогут обжаловать штрафы от ГИБДД удаленно, то есть через портал госуслуг. Причем это можно сделать со штрафами как в своем регионе, так и в любом другом.