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Россияне смогут оформить временную регистрацию через портал госуслуг

МВД: в России стало возможным оформление временной регистрации через портал госуслуг
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Фото: АГН «Москва»

Цифровой сервис, который позволяет жителям России оформить временную регистрацию онлайн через портал госуслуг, стал доступен во всех регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве уточнили, что сервис был разработан совместно с Минцифры России. Также там добавили, что в предоставлении услуги участвуют свыше 2,5 тысячи подразделений по вопросам миграции.

«Учитывая, что более 90 процентов информации в интерактивных формах заполняется автоматически, к минимуму сведены возможные ошибки наполнения информационной системы», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2021 года россияне смогут обжаловать штрафы от ГИБДД удаленно, то есть через портал госуслуг. Причем это можно сделать со штрафами как в своем регионе, так и в любом другом.

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