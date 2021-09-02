США помогли России заработать миллиарды долларов

Россия зарабатывает миллиарды долларов на поставках продовольствия в Китай. Это происходит на фоне торговой войны между КНР и США, пишет японское издание Nikkei Asia.
За несколько лет Россия вдвое нарастила экспорт продовольствия в Китай, а также сдает КНР сотни тысяч гектаров сельхозугодий на Дальнем Востоке. Улучшить показатели России помогла освободившаяся ниша — многие американских компании ушли из Китая.
Продажи российской продукции в Китай взлетели на 123 процента до почти 4 миллиардов долларов в 2020 году с 1,77 миллиарда долларов в 2017 году. Издание отмечает, что основным поставщиком продукции в Китай выступает Дальний Восток, но многим российским производителям не хватает финансовых ресурсов для выхода на китайский рынок. Региону может не хватить мощности для удовлетворения спроса со стороны Китая.
В минувшем году Россия поставила рекорд по несырьевому неэнергетическому экспорту в Китай. Он вырос до 16,3 миллиарда долларов, что на 13 процентов больше, чем годом ранее. В 2020 году в 4,5 раза выросли поставки говядины, существенный рост отмечается у рапса, птицы, подсолнечного масла и сладостей.