США помогли России заработать миллиарды долларов

Россия вдвое нарастила экспорт продовольствия в Китай на фоне торговой войны США и КНР

Россия зарабатывает миллиарды долларов на поставках продовольствия в Китай. Это происходит на фоне торговой войны между КНР и США, пишет японское издание Nikkei Asia.

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За несколько лет Россия вдвое нарастила экспорт продовольствия в Китай, а также сдает КНР сотни тысяч гектаров сельхозугодий на Дальнем Востоке. Улучшить показатели России помогла освободившаяся ниша — многие американских компании ушли из Китая.

Продажи российской продукции в Китай взлетели на 123 процента до почти 4 миллиардов долларов в 2020 году с 1,77 миллиарда долларов в 2017 году. Издание отмечает, что основным поставщиком продукции в Китай выступает Дальний Восток, но многим российским производителям не хватает финансовых ресурсов для выхода на китайский рынок. Региону может не хватить мощности для удовлетворения спроса со стороны Китая.

В минувшем году Россия поставила рекорд по несырьевому неэнергетическому экспорту в Китай. Он вырос до 16,3 миллиарда долларов, что на 13 процентов больше, чем годом ранее. В 2020 году в 4,5 раза выросли поставки говядины, существенный рост отмечается у рапса, птицы, подсолнечного масла и сладостей.