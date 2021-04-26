Экономика
 
Последние новости
Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 россиян
Эрдоган объявил о введении в Турции полного локдауна
Звезда «Бумера» рассказал о передаваемой среди актеров квартире
Российский депутат поучаствовал в жестоком убийстве волков и попал под проверку
Спасение упавшего на рельсы iPhone в московском метро попало на видео 
WhatsApp получит новую функцию
Зеленский анонсировал переход Украины на новейшие ядерные реакторы
Российского тренера посадили на 15 лет за изнасилование ученицы
В Турции предложили признать Крым российским
Россиянка сняла порноролик на священной горе на Бали и оскорбила местных жителей
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия с помощью еды поставила рекорд по поставкам в Китай

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В минувшем году Россия поставила рекорд по несырьевому неэнергетическому экспорту в Китай. Он вырос до 16,3 миллиарда долларов, что на 13 процентов больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщили в организации «Национальные приоритеты», пишет «Российская газета».

Установить максимум, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, помогли поставки еды. В первую очередь муки, детских макарон в виде алфавита, гранолы. Кроме того, востребованы настойки из пантов марала и северного оленя, а также БАДы.

В 2020 году в 4,5 раза выросли поставки говядины, существенный рост отмечается у рапса, птицы, подсолнечного масла и сладостей. По последнему пункту рост составил 21 процент, продано более 80 тысяч тонн сладостей.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» говорит о необходимости нарастить экспорт несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году на 70 процентов к 2020-му.

Ранее проведенный Центробанком опрос российских предприятий показал, что, по их мнению, серьезно увеличить поставки российской продукции за рубеж можно только с помощью структурных изменений в экономике. Причиной этого они назвали непригодность своей продукции по соотношению цены и качества, а также указали, что без модернизации через закупку иностранного оборудования им не обойтись.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия установила рекорд по экспорту в Китай
Российские товары признали малопригодными для поставок за рубеж
Российский миллиардер заявил о провале импортозамещения в автопроме
Российский миллиардер обвинил Центробанк в работе на «восставшую оппозицию»
Другие материалы рубрики
Экономика00:0124 апреля

На вес золота

Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
09:2923 апреля

Россияне сократили траты на еду

08:4823 апреля

С должников в России спишут больше миллиарда рублей

08:3123 апреля

Банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян

Экономика00:01 2 апреля

Советский подход

Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
05:0123 апреля

Европе предсказали «захват» китайскими электромобилями

03:1323 апреля

Мировой экономике предрекли ужасное будущее без решения проблем климата

03:1323 апреля

Грета Тунберг обвинила страны в использовании ископаемого топлива

Экономика00:0323 марта

Клановая экономика

Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?
02:2023 апреля

Профессор рассказала о повышении пенсии с 1 мая для некоторых россиян

00:4823 апреля

В России изменят начисления пенсий для части граждан

20:3122 апреля

Европа сохранила интригу в борьбе с коронавирусом

Россия
Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными
Как россияне будут отдыхать и когда выходить на работу?
«Миша, ты ни черта не понимаешь»
30 лет назад Горбачев в последний раз попытался спасти СССР. Но Союз все равно рухнул
Все материалы
Мир
Сын погибшего при взрывах в Врбетице раскритиковал президента Чехии
В Германии медсестра подменила физраствором вакцину от COVID-19
Людской товар
В арабских странах веками процветало рабство. Почему его не искоренили до сих пор?
Президента Чехии уличили в создании угрозы для расследования взрывов во Врбетице
Белые страдания
Модные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
Иран назвал условия возврата к ядерной сделке с США
Последствия взрывов складов боеприпасов в ВрбетицеРоссия выслала 20 чешских дипломатов
Взрывы, работа на спецслужбы и розыск диверсантов из России — из-за чего поссорились Москва и Прага
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Блокировка Суэцкого канала подорвала производство одежды в России
На вес золота
Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
В Госдуме назвали пенсионную реформу угрозой стабильности
Советский подход
Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
В 2021 году предприниматели привлекли 123,5 миллиарда рублей для развития бизнес
Вирусный тотализатор
Кто проиграл и кто выиграл от пандемии COVID-19
Прогноз по акциям «Роснефти» увеличен до 9,8 доллара США за ГДР
Все материалы
Силовые структуры
Александра Паля доставили в полицию после заявления хоккеиста об избиении
«Это убийство похоже на ритуальное»
Почему дело о загадочной смерти красноярских школьников не могут раскрыть уже 16 лет
Стали известны подробности смерти найденной в канаве 14-летней девочки
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
В московском озере нашли привязанное к сточной решетке тело 14-летней девочки
«Мы живем в условиях холодной войны»
Генерал ФСБ — о том, к чему приведет противостояние спецслужб России и Запада
Двое россиян погибли при взрыве гранаты в квартире
Все материалы
Наука и техника
Россия начала масштабные военные учения в Крыму
«Это только усугубит неравенство»
 
В России назвали «козырь» на случай войны
Использование реактивного ранца при захвате судна показали на видео
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Боевая техника ВМС США вблизи Ирана попала на видео
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Звезда НБА назвал заинтересованных в исчезновении афроамериканцев
Чемпионка UFC зачитала письмо ветерана ВОВ
«Он был Аленом Делоном нашего футбола»
Почему главный секс-символ советского спорта умер в нищете и одиночестве
Суперлигу посчитали попыткой уничтожить АПЛ
Ненависть без страха
Суперпринципиальный матч МЮ с «Лидсом» и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
«Барселона» попробует удержать Месси урезанной зарплатой
Лучшие футбольные клубы Европы создали Суперлигу
Что известно о новом турнире для лучших команд мира и почему против него выступает УЕФА?
Все материалы
Культура
Умер любимый режиссер Квентина Тарантино
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
Актер из сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Внучка Людмилы Гурченко заявила о пропаже драгоценностей артистки
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Умер писавший песни Селин Дион и Бонни Тайлер композитор Джим Стайнман
Все материалы
Интернет и СМИ
Мясников перечислил неочевидные факторы развития инфаркта
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Rambler&Co запустил новое приложение MediaUp
Владислав Иванов (Лелуш)«Он истощен. Это больше не смешно»
Россиянин случайно стал звездой в Китае и оказался в плену у продюсеров. Как его пытаются спасти?
Сайты РЖД и Кремля «упали» после новости о майских выходных
«Эти бредовые идеи не могут помочь»
Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
Минюст внес «Медузу» в список иностранных агентов
Все материалы
Ценности
Популярная актриса стала героиней мемов после премии «Оскар» из-за платья
Королева ботокса
Как экс-президент Аргентины обманывала национальный банк ради роскошных домов и нарядов
Верка Сердючка увидела в нарядах Гарри Стайлза пародию на свои образы
Алекс Концов«Они были там одну минуту, но эта минута стала судьбоносной»
Задержанный за голую съемку на балконе россиянин — о тюрьме в Дубае и судьбе моделей
Новая прическа Брэда Питта на премии «Оскар» стала объектом шуток в сети
Популярная актриса появилась на премии «Оскар» в украшении за миллионы долларов
Ким Ли«Вы просто влюбляетесь, и цена не имеет значения»
Как живут наследники самых богатых людей Азии
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Дорис Пейн«Я не жалею, что воровала. Я жалею, что меня поймали»
Как воровка всю жизнь крала драгоценности на миллионы долларов, но попалась на краже продуктов
«Он никогда никому не доставлял проблем»
Как бездомный унаследовал миллионы долларов, но так и не узнал об этом и умер под мостом
«Узнавали, что я русский, разворачивались и уходили»
История бывшего сотрудника уголовного розыска о жизни в Кремниевой долине
Принц в тени
Умер принц Филипп. Муж королевы Елизаветы II застал Гитлера, расцвет Beatles и распад СССР
Все материалы
Maserati вывела на тесты конкурента Porsche Macan
Горные лыжи в компании автогонщика и Mazda CX-30
Секреты успеха в горах и на треке от Бориса Шульмейстера
Появилась фотография салона Geely Atlas Pro для России
Модели Skoda, о которых вы не знали
Новозеландский внедорожник, стальные колеса Вермахта, боевая «черепаха» и другие машины
Volkswagen адаптировал электрокар ID.4 для гонок по бездорожью
Внедорожник Т-98 Комбат: огонь, батарея!
Видео: самый дорогой российский внедорожник за 18 млн рублей
Новый Volkswagen Golf R сразился в дрэге с Mercedes-AMG A 45 S
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы