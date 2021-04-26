Россия с помощью еды поставила рекорд по поставкам в Китай

В минувшем году Россия поставила рекорд по несырьевому неэнергетическому экспорту в Китай. Он вырос до 16,3 миллиарда долларов, что на 13 процентов больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщили в организации «Национальные приоритеты», пишет «Российская газета».

Установить максимум, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, помогли поставки еды. В первую очередь муки, детских макарон в виде алфавита, гранолы. Кроме того, востребованы настойки из пантов марала и северного оленя, а также БАДы.

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В 2020 году в 4,5 раза выросли поставки говядины, существенный рост отмечается у рапса, птицы, подсолнечного масла и сладостей. По последнему пункту рост составил 21 процент, продано более 80 тысяч тонн сладостей.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» говорит о необходимости нарастить экспорт несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году на 70 процентов к 2020-му.

Ранее проведенный Центробанком опрос российских предприятий показал, что, по их мнению, серьезно увеличить поставки российской продукции за рубеж можно только с помощью структурных изменений в экономике. Причиной этого они назвали непригодность своей продукции по соотношению цены и качества, а также указали, что без модернизации через закупку иностранного оборудования им не обойтись.