В США ракета Alpha взорвалась через несколько минут после старта

Ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после старта на базе ВВС «Ванденберг» в Калифорнии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

По информации портала Spaceflight Now, взрыв произошел спустя 2,5 минуты после запуска. Как отмечает РИА Новости, ракета стартовала в 18:59 2 августа по местному времени (05:59 3 августа по московскому).

Статические огневые испытания американо-украинской легкой ракеты Alpha состоялись 18 августа и прошли успешно. В ходе испытаний двигатели первой ступени проработали 15 секунд.