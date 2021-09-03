Казаки отстегали плеткой избранного атаманом чиновника и попали на видео

На Кубани казаки избрали атаманом станицы Каневской чиновника из администрации, 43-летнего Андрея Патворова, и отстегали его плеткой. Церемония попала на видео, ролик 2 сентября опубликовало издание «Каневский репортер» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что с Патворова снимают красную рубаху. После этого двое казаков начинают держать его, в то время как третий бьет его по спине плетью. Однако вместо сильных ударов мужчина бьет очень слабо — присутствующие в зале призывают его наносить удары сильнее и даже показывают жестами, как это делать. На этом запись прерывается.

В Кубанском казачьем войске изданию «Юга.ру» объяснили, зачем нужно бить атамана плетью.

По традиции атман должен перенести три удара-наказа. «Наказ первый — чтобы был крепок в православной вере; наказ второй — чтобы помнил и соблюдал обычаи казачьи, почитал и уважал стариков; и наказ третий — чтобы всегда помнил, что казаки жизнь свою отдают Богу, сердце — людям, а честь — никому», — цитирует наказы издание.