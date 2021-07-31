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В российском городе учредили казачий патруль

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Фото: страница Юрия Галдуна во «ВКонтакте»

В Белгороде учредили казачий конный патруль. Об этом сообщил мэр российского города Юрий Галдун на своей странице во «ВКонтакте».

«В урочище Сосновка разъезды будут следить, чтобы отдыхающие не нарушали порядок, не портили лес, не жгли костры. Если начинание себя оправдает, будем увеличивать территорию патрулирования», — заявил глава администрации.

По данным радиостанции «Говорит Москва», в патруль входит 16 человек. Его участники имеют право доставлять людей в отделение полиции. При этом средств самообороны у казаков при себе нет.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создать в Росгвардии казачьи подразделения. Об этом рассказал полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. При этом Чайка признал, что пока все на уровне идеи. «Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать», — подчеркнул он.

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