Российских казаков заподозрили в спаивании детей ради голых фото

Прокуратура Курганской области начала проверку деятельности и регистрации местного казачьего общества, которое заподозрили в спаивании детей ради голых фотографий. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в июле 2021 года появилась информация о том, что в казачьем хуторе деревни Грачево Кетовского района казаки во главе с атаманом, отмечая День семьи, любви и верности, якобы пригласили и напоили несовершеннолетних девочек и мальчика в возрасте от 11 до 15 лет, после чего фотографировали их в обнаженном виде.

Перед этим прокуратура объявляла о проверке органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, как ранее сообщили в управлении МВД Курганской области, в отношении мужчин, предложивших спиртное подросткам, составлены административные протоколы по статье 6.10 КоАП («Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ»).

В отношении законных представителей детей составлены протоколы по статье 20.22 КоАП («Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление или распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции)», а также по статье 1.1. Закона Курганской области «Об административных правонарушениях на территории Курганской области» («Допущение нахождения несовершеннолетнего, не достигшего 16-летнего возраста, в ночное время без сопровождения родителей»).