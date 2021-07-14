Казаки отмечали День семьи, любви и верности и опоили детей

В деревне Грачево Кетовского района Курганской области казаки во главе с атаманом хутора Виктором Седельниковым позвали к себе в гости соседских детей. По информации Telegram-канала «Тимофей Невежин», мужчины напоили их алкоголем, затем раздели догола и сфотографировали.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июля, когда местные казаки отмечали День семьи, любви и верности. На праздник они позвали несовершеннолетних — трех девочек 9, 11 и 13 лет, и 9-летнего мальчика, страдающего сахарным диабетом, — предположительно, чтобы вместе выпить.

Наутро после застолья в дом к Седельникову пришли инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. Они начали проверку по факту спаивания детей.

Как рассказали 45.RU в УМВД региона, мать одного из детей написала заявление в полицию. Двое казаков оказались ее родственниками. По данным ведомства, протоколы составили не только на тех, кто выпивал вместе с детьми, но и на родителей, которые не досмотрели за ними.

При этом атаман Седельников обвинения отрицает и заявляет, что публикация в Telegram-канале — провокация.

Ранее в Ставрополе казаки попытались силой забрать у двоих россиян велосипеды и устроить драку. Один из велосипедистов рассказал, что до инцидента он вместе с другом выполнял трюки на велосипедах на центральной площади.