Оценено время восстановления после сотрясения мозга

Восстановление после сотрясения мозга должно занимать до 28 дней. К такому выводу пришли исследователи из США, чья статья опубликована в журнале Sports Medicine.

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Ученые оценили данные о здоровье 34,7 тысяч участников студенческого спорта в США. У более чем 1,7 тысячи из них произошло сотрясение мозга. Чаще всего сотрясение получали игроки в американский футбол, футбол и баскетбол. Среди женщин сотрясения мозга были наиболее распространены в футболе, волейболе и баскетболе.

Несмотря на то что медианное время восстановления соотносилось с ранее установленным нормативом в 14 дней, большинство атлетов были достаточно готовы вновь участвовать в соревнованиях лишь через месяц после травмы. Быстрее восстанавливались мужчины и люди, принимавшие медикаменты при синдроме дефицита внимания и гиперактивности, медленнее — спортсмены с историей предыдущих сотрясений мозга. Однако разница в этих случаях составляла не более двух дней, подчеркивают исследователи.