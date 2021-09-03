Наука и техника
 
Последние новости
Кадыров заявил об историческом отсутствии в Чечне независимости и государства
Дания построит посреди моря огромный «энергетический остров»
«Новатэк» поставил под сомнение выгоду от поставок газа по трубам «Газпрома»
Родители и пятилетний сын оказались погребены заживо во время оползня
Под Москвой заметили водоробус на эвакуаторе 
В России отменили самоизоляцию для возвращающихся из Великобритании туристов
Российский мегапроект пострадал из-за отечественного оборудования
Продажи российского автогиганта рухнули
Названо одно из главных преимуществ перед талибами сил сопротивления в Панджшере
Новости партнеров
Прослушать новость

Оценено время восстановления после сотрясения мозга

Ученые из США: восстановление после сотрясения мозга должно занимать до 28 дней
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Восстановление после сотрясения мозга должно занимать до 28 дней. К такому выводу пришли исследователи из США, чья статья опубликована в журнале Sports Medicine.

Ученые оценили данные о здоровье 34,7 тысяч участников студенческого спорта в США. У более чем 1,7 тысячи из них произошло сотрясение мозга. Чаще всего сотрясение получали игроки в американский футбол, футбол и баскетбол. Среди женщин сотрясения мозга были наиболее распространены в футболе, волейболе и баскетболе.

Несмотря на то что медианное время восстановления соотносилось с ранее установленным нормативом в 14 дней, большинство атлетов были достаточно готовы вновь участвовать в соревнованиях лишь через месяц после травмы. Быстрее восстанавливались мужчины и люди, принимавшие медикаменты при синдроме дефицита внимания и гиперактивности, медленнее — спортсмены с историей предыдущих сотрясений мозга. Однако разница в этих случаях составляла не более двух дней, подчеркивают исследователи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ученые нашли способ защиты мозга после травм на фоне нарушений сна
Меняющие цвет шлемы позволят своевременно обнаружить сотрясение мозга
Биологи объяснили неуязвимость дятлов для черепно-мозговых травм
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0227 августа
Лев Троцкий в Крыму в 1921 году

«Они единственные, кто сопротивлялся этому носорогу»

Как Сталин разгромил Троцкого и уничтожил оппозицию в СССР
12:51 1 сентября

Пилот назвал настоящую причину крушения Ил-112В

15:13 1 сентября

Комиссия высказалась о причинах крушения Ил-112В

14:46 1 сентября

Хакеры спрятали вирусы в видеокарты

Наука и техника00:0521 июля
Участники Тамбовского восстания

«Их расстреливали без суда»

Почему сто лет назад советская власть травила народ газом и брала детей в заложники
14:10 1 сентября

Появились новые снимки «китайского Javelin»

13:33 1 сентября

Samsung выпустит ноутбук с гибким экраном

12:56 1 сентября

Опубликованы результаты исследований новой вакцины против ВИЧ

Наука и техника00:0218 июля
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухо

Мозг из машины.

Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
12:40 1 сентября

В Польше рассказали о неспособности России «ответить взаимностью» НАТО

12:14 1 сентября

Перечислены недостатки iPhone

12:09 1 сентября

Российский «Тор» усовершенствуют

Россия
Путин заявил о катастрофе в Афганистане после вывода войск США
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
В Москве зафиксирован наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
«Никакой мечети тут нет и не будет!»
 
Олег Сирота поддержал программу «Миллион призов — #ВыбираемВместе»
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября.
Главное о выплатах, изменениях в школах, штрафах и новом дорожном знаке
Все материалы
Мир
В Великобритании назвали главные симптомы «долгого» коронавируса
Хорошо забытые старые.
Что ждет Афганистан под властью боевиков-террористов?
Стало известно о массовом насилии над детьми в религиозных организациях
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Объяснен парадоксальный рост заболеваемости COVID-19 в Израиле
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Талибы назвали неразумными требования лидеров панджшерского сопротивления
Все материалы
Бывший СССР
Украина рассказала об обсуждении России на переговорах в США
Зеленский назвал темы для разговора на встрече с Байденом
На Украине назвали главную интригу встречи Зеленского с Байденом
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
Застрявшим на границе Польши и Белоруссии афганцам привезли гуманитарную помощь
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
Продажи российского автогиганта рухнули
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Сбербанк спрогнозировал чистую прибыль более триллиона рублей
«Ирина Трубникова решила встать над компанией и забрать все себе».
Президент Natura Siberica о ситуации в компании
«Газпром нефть» и «Совкомфлот» усилят цифровизацию логистики в Арктике
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
В Госдуме оценили предложенные Путиным меры поддержки Курил
Все материалы
Силовые структуры
Московского следователя заподозрили во взятках и объявили в розыск
«Про Фишера слышали? Это я»
25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
ФСБ опубликовала архивы о массовых зверствах японцев над советскими гражданами
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Сокамерник советского маньяка Фишера поделился пережитым ужасом от встречи с ним
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Опубликовано написанное перед казнью послание советского маньяка Фишера матери
Все материалы
Наука и техника
Появились снимки строящегося стратегического бомбардировщика Ту-160М2
В Китае начали производить российско-китайский самолет CR929
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Samsung рассказала о камере рекордного разрешения
Выявлен новый риск для людей с болезнями сердца
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак рассказала о провальных кастингах в жизни
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
Ивлеева рассказала о тяжелом детстве
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
В России решили заблокировать шесть VPN-сервисов
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Мужчина три года готовился сделать предложение и случайно испортил сюрприз
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Стадо буйволов отбило сородича у прайда львов и попало на видео
Числа из телепередачи принесли мужчине 14 миллионов рублей
Диетологи назвали самые вредные пищевые привычки для пытающихся похудеть
Названы укрепляющие осенью иммунитет продукты
Невероятные приключения Джоджо.
Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Все материалы
Дизайнер Nissan перерисовал классическую Silvia на современный лад
Распашные двери и цветок в салоне: Audi показала возможного преемника A8
BMW построила автомобиль целиком из вторсырья
Советские армейские внедорожники и их потомки
Все родственники ГАЗ-69 и УАЗ-469
Российский завод Volkswagen приостановил выпуск автомобилей
Самый мощный Mercedes-AMG: почему он важен для всей индустрии?
843 л.с. и 2,9 с до ста»: гонка вооружений близка к финалу
Раскрыт запас хода водородного Aurus Senat
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
Жители Хакасии выберут самый большой подсолнух
Алтайская семья наладила производство копченостей и пельменей
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Россиянка разочаровалась в магазинных арбузах и вырастила свои
Все материалы