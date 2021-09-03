Среда обитания
 
Последние новости
Планы «Газпрома» назвали угрозой для Европы
Депутат Рады вызвал журналиста Гордона на «поединок» из-за Лукашенко
Раскрыты мотивы конфликта Visa и Mastercard с Wildberries
ФСБ задержала высокопоставленного челябинского таможенника
Число заразившихся коронавирусом в мире выросло до 20 миллионов человек
В центре «Вектор» назвали долю заболевших среди привитых «ЭпиВакКороной»
Популярным в 1980-х джинсам предрекли возвращение в моду
Российские летчики получат новое оружие
Туристка ужаснулась одной особенности жителей Австралии и сняла ее на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве обвалился спрос на квартиры

Спрос на вторичное жилье в Москве в августе упал в годовом выражении на 33 процента
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В конце лета на рынке столичной недвижимости зафиксировали падение спроса на вторичное жилье. Москвичи стали приобретать указанный вид квартир в августе 2021 года на треть реже, чем в тот же период 2020-го. Исследование провел департамент «ИНКОМ-Недвижимости», документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно данным экспертов, по итогам июля спрос на квартиры во «вторичке» снизился на 24 процента в годовом выражении, в августе — на 33 процента. Летом 2020-го многие жители столицы лишились отпуска из-за коронавирусных ограничений и занялись квартирным вопросом, а в 2021-м отмечено уже традиционное снижение активности покупателей. Тенденция отразилась и на среднем сроке экспонирования квартир, в августе он вырос до 64 дней (против 40-44 дней весной).

По мнению представителей «ИНКОМ-Недвижимость», осенью количество авансов на жилую недвижимость вырастет на одну пятую, но данная динамика вряд ли вызовет обвал стоимости квартир до конца года. Эксперты допускают спад цен на вторичное жилье лишь в два или три процента.

«Если в первой половине года мы легко опережали результаты 2020-го, то сейчас сравнение проводится с теми месяцами, когда активность покупателей жилья была весьма высокой. Прошлым летом ситуация на вторичном рынке недвижимости была аномальной — в "мертвый" сезон спрос начал быстро расти из-за окончания периода самоизоляции, доступной ипотеки, низкой доходности банковских вкладов. Однако мы понимали, что частично это был преждевременный спрос. При обычном развитии событий некоторые покупатели заключили бы сделки гораздо позже», — пояснил директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома.

Аналитики подчеркивают, что с июня 2020-го до начала сентября 2021-го цена «квадрата» в сегменте вторичного жилья поднялась на 21,8 процента (с 224,7 до 273,7 тысячи рублей). Средняя стоимость квартиры при этом выросла на 13,2 процента (с 13,6 до15,4 миллиона рублей).

«Наш базовый прогноз — стоимость реализации вторичного жилья до конца года особо не изменится. Недвижимость и так подорожала до аномально высокого уровня, и предпосылок для дальнейшего роста цен нет, как бы на это ни надеялись собственники квартир. Еще с прошлого года на вторичном рынке чувствуется недостаток ликвидного и грамотно оцененного предложения, и покупатели часто испытывают сложности с подбором подходящих вариантов. В таких условиях продавцы точно не будут идти на большие уступки», — добавил Шлома.

Как ранее заметили в Минстрое России, после ужесточения программы льготной ипотеки с 1 июля цена на квадратный метр стандартного жилья в столице снизилась на десяти процентов. Ранее вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Любовь Арапова сообщила, что стоимость объектов в новостройках сократилась, но в годовом выражении отмечен рост около 10-25 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Среда обитания00:0311 июня

Американский город уходит под землю:

почему в этом виноваты его жители?
03:1125 августа

Мутко оценил рост цен на жилье в России

10:15 1 сентября

Названа цена самой дешевой квартиры в Ялте

09:06 1 сентября

Дом Шарля де Голля выставили на продажу в Лондоне

Среда обитания00:01 8 июня

«Как прежде уже не будет»

Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
08:24 1 сентября

Россияне массово скупили недвижимость в одной стране

07:52 1 сентября

В России разработали новую методику расчета цены квадратного метра жилья

07:30 1 сентября

Россиянам назвали признаки опасного жилья в Сочи

Среда обитания00:0228 мая

Морской бой.

Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
07:25 1 сентября

Сбербанк начнет выдавать ипотеку россиянам с 18 лет

05:20 1 сентября

Названы города с самой быстро дорожающей вторичкой

02:15 1 сентября

Россиян предупредили о риске потерять жилье при сдаче в аренду

Россия
Путин заявил о катастрофе в Афганистане после вывода войск США
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
В Москве зафиксирован наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
«Никакой мечети тут нет и не будет!»
 
Олег Сирота поддержал программу «Миллион призов — #ВыбираемВместе»
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября.
Главное о выплатах, изменениях в школах, штрафах и новом дорожном знаке
Все материалы
Мир
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Десятки человек погибли в результате терактов в Кабуле.
Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»
Все материалы
Бывший СССР
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
«Новатэк» поставил под сомнение выгоду от поставок газа по трубам «Газпрома»
«Норникель» с партнерами построят новый двухтопливный дизель-СПГ ледокол
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Российский мегапроект пострадал из-за отечественного оборудования
«Ирина Трубникова решила встать над компанией и забрать все себе».
Президент Natura Siberica о ситуации в компании
Продажи российского автогиганта рухнули
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Все материалы
Силовые структуры
Московского следователя заподозрили во взятках и объявили в розыск
«Про Фишера слышали? Это я»
25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
ФСБ опубликовала архивы о массовых зверствах японцев над советскими гражданами
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Сокамерник советского маньяка Фишера поделился пережитым ужасом от встречи с ним
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Опубликовано написанное перед казнью послание советского маньяка Фишера матери
Все материалы
Наука и техника
Появились снимки строящегося стратегического бомбардировщика Ту-160М2
В Китае начали производить российско-китайский самолет CR929
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Samsung рассказала о камере рекордного разрешения
Выявлен новый риск для людей с болезнями сердца
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак рассказала о провальных кастингах в жизни
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
Ивлеева рассказала о тяжелом детстве
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
В России решили заблокировать шесть VPN-сервисов
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Мужчина три года готовился сделать предложение и случайно испортил сюрприз
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Стадо буйволов отбило сородича у прайда львов и попало на видео
Числа из телепередачи принесли мужчине 14 миллионов рублей
Диетологи назвали самые вредные пищевые привычки для пытающихся похудеть
Названы укрепляющие осенью иммунитет продукты
Невероятные приключения Джоджо.
Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Все материалы
Dacia представила семиместный универсал Jogger на базе Sandero
Распашные двери и цветок в салоне: Audi показала возможного преемника A8
Дизайнер Nissan перерисовал классическую Silvia на современный лад
Советские армейские внедорожники и их потомки
Все родственники ГАЗ-69 и УАЗ-469
BMW построила автомобиль целиком из вторсырья
Самый мощный Mercedes-AMG: почему он важен для всей индустрии?
843 л.с. и 2,9 с до ста»: гонка вооружений близка к финалу
Российский завод Volkswagen приостановил выпуск автомобилей
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
В Коми ученые нашли редкие грибы
Ханты вспомнили 17 способов рыбной ловли от предков
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Сочи начался осенний сезон наблюдения за птицами
Все материалы