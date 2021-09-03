Минск назвал необоснованными обвинения Европы в миграционном кризисе на границе

Заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев назвал необоснованными обвинения европейских стран в миграционном кризисе на границе с Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы часто слышим на всех уровнях, что Беларусь якобы осуществляет мероприятия по организации незаконной миграции, создала миграционный кризис, ведет гибридную войну, якобы автомобилями, в том числе служебными, привозит нелегальных мигрантов к границе», — рассказал Подлинев. По его словам, они звучат не только в адрес пограничной службы, но и в целом в адрес силового блока и белорусских правоохранителей. Минск считает, что эти обвинения ни на чем не основаны, так как нет никаких доказательств, подчеркнул он.

Ранее Роман Подлинев рассказал, что Минск привлек к охране границ с Евросоюзом вооруженные силы и внутренние войска. Дополнительные силы призваны помочь пограничникам в решении задач по пресечению внешних угроз.