Россиянин отсудил у МВД потерянные полицией девять миллионов рублей

Москвич отсудил у МВД девять миллионов рублей, пропавшие из сейфа в отделе полиции

В Москве суд обязал МВД вернуть жителю столицы девять миллионов рублей, которые у него забрали полицейские пять лет назад. Об этом сообщает издание Baza.

В мае 2016 года сотрудники патрульно-постовой службы остановили на улице мужчину для проверки документов. Заметив, что гражданин нервничает, они досмотрели его рюкзак и там нашли крупную сумму наличности: 87 300 долларов, 24 750 евро и почти два миллиона рублей. Полицейские решили, что задержанный занимается незаконными операциями по обналичиванию денег, и изъяли их.

Средства были переданы на хранение в сейф начальника отдела МВД по Тверскому району. Проверка установила, что мужчина невиновен, однако деньги ему не вернули. В полицейском сейфе их не оказалось.

В связи с исчезновением наличности было возбуждено уголовное дело против начальника отдела МВД. А хозяин денег обратился в суд. На процессе представители полиции переадресовали претензии россиянина к начальнику отдела МВД. Тем не менее гражданину удалось через пять лет доказать свою правоту. Суд обязал МВД возместить ему потерю, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.