Отец убитой после фразы «вас убьют — выедем» россиянки засудил полицейских

Отец Яны Савчук, убитой в 2016 году из-за халатности участковой, отсудил у МВД России 100 тысяч рублей. Об этом правозащитная организация «Зона права» сообщила изданию «Подъем» со ссылкой на адвоката Сергея Локтева.

Александр Савчук требовал 5 миллионов рублей компенсации морального вреда. Однако суд снизил эту сумму в 50 раз, защита намерена обжаловать решение.

По словам Локтева, представитель МВД не признал иск и указал, что Александр Савчук лично не приезжал и не поговорил «по-мужски» с сожителем дочери до убийства.

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Ранее сообщалось, что Советский суд Орла приговорил к двум годам колонии бывшую сотрудницу полиции Наталью Башкатову, которая не приняла мер для защиты от домашнего насилия Яны Савчук. Подсудимая причастность к преступлению не признала, объяснив свои действия должностной инструкцией.

17 ноября 2016 года ранее судимый Андрей Бочков поругался с бывшей подругой и избил ее до смерти. До этого женщина вызывала полицейских, которые не восприняли всерьез угрозы мужчины и уехали.

За 40 минут до убийства женщина снова позвонила в полицию и просила о помощи. С ней разговаривала старший участковый орловской полиции, майор Наталья Башкатова, которая заявила, что не поедет на вызов. «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем. Не переживайте», — ответила тогда сотрудница полиции.

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