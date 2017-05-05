Забивший до смерти любовницу орловчанин получил 13 лет колонии

Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Орла, который до смерти забил свою бывшую сожительницу. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Как установил суд, 17 ноября 2016 года ранее судимый Андрей Бочков поругался с бывшей подругой. Женщина вызвала полицейских, которые не восприняли всерьез угрозы мужчины и уехали. После этого мужчина жестоко избил ее и скрылся. Потерпевшая была госпитализирована с тяжелыми травмами головы, но в больнице скончалась.

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За 40 минут до избиения она вновь звонила в полицию и просила о помощи. С ней разговаривала старший участковый орловской полиции, майор Наталья Башкатова, которая заявила, что не поедет на вызов.

«Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем. Не переживайте», — ответила сотрудница полиции.

СК возбудил уголовное дело о халатности против Башкатовой. Расследование еще продолжается.

В апреле полковник полиции, начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции «Мценский» был задержан по подозрению в убийстве своей любовницы. На допросе он рассказал, что длительное время сожительствовал с потерпевшей, а в ночь на 7 апреля между ними произошел конфликт, во время которого он жестоко избил женщину.

