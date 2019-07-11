Прославившуюся фразой «вас убьют — выедем» сотрудницу полиции посадили

Советский суд Орла приговорил к двум годам колонии бывшую сотрудницу полиции Наталью Башкатову, которая не приняла мер для защиты от домашнего насилия местной жительницы Яны Савчук. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает ТАСС.

Башкатова признана виновной в халатности, повлекшей смерть человека. Сама подсудимая причастность к преступлению не признала, объяснив свои действия должностной инструкцией.

4 мая 2018 года сообщалось, что управление Следственного комитета России (СКР) по Орловской области завершило расследование уголовного дела в отношении Башкатовой.

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17 ноября 2016 года ранее судимый Андрей Бочков поругался с бывшей подругой и избил ее до смерти. До этого женщина вызывала полицейских, которые не восприняли всерьез угрозы мужчины и уехали.

За 40 минут до убийства женщина снова позвонила в полицию и просила о помощи. С ней разговаривала старший участковый орловской полиции, майор Наталья Башкатова, которая заявила, что не поедет на вызов. «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем. Не переживайте», — ответила тогда сотрудница полиции.

Следствие установило, что обвиняемая «не приняла должных мер по пресечению угроз убийством, которые Бочков высказывал в адрес своей сожительницы, не доставила его в отдел полиции для составления административного протокола, после чего покинула место совершения административного правонарушения, что позволило Бочкову в этот же день осуществить свой преступный умысел — совершить убийство сожительницы».

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