Полицейский пообещал дождаться смерти женщины, дождался и пошел под суд

Следственный комитет по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы полиции, проигнорировавшей заявление женщины об угрозах убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

17 ноября 2016 года ранее судимый Андрей Бочков поругался с бывшей подругой, в результате чего избил ее до смерти. До этого женщина вызвала полицейских, которые не восприняли всерьез угрозы мужчины и уехали.

Материалы по теме Убьет — значит, любит Почему полиция закрывает глаза на бытовое насилие

За 40 минут до убийства женщина снова позвонила в полицию и просила о помощи. С ней разговаривала старший участковый орловской полиции, майор Наталья Башкатова, которая заявила, что не поедет на вызов. «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем. Не переживайте», — ответила тогда сотрудница полиции.

Следствие установило, что обвиняемая, чье имя не называется, «не приняла должных мер по пресечению угроз убийством, которые Бочков высказывал в адрес своей сожительницы, не доставила его в отдел полиции для составления административного протокола, после чего покинула место совершения административного правонарушения, что позволило Бочкову в этот же день осуществить свой преступный умысел — совершить убийство сожительницы».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!