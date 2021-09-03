Хрущеву захотели установить памятник в Архангельске

Архитектор Юрий Барашков задумался над изготовлением памятника советскому лидеру Никите Хрущеву. Памятник планируется установить в Архангельске. Об этом сообщает Regnum.

«Если жители поддержат, то можно работать в этом направлении», — заявил мэр города Дмитрий Морев. Подобное предложение появилось из-за того, что многие решения Хрущева сыграли большую роль в развитии города в 60-е годы XX века.

Также градоначальник считает многие идеи Барашкова смелыми и провокационными. Так, архитектор предлагал убрать часть памятников с набережной Северной Двины. А в Соломбале — установить памятник Робинзону Крузо, так как действие одноименного романа заканчивается прибытием главного героя в Архангельск.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и министр иностранных дел России Сергей Лавров открыли памятник Александру Невскому на территории Московского государственного института международных отношений.

Хрущев посетил Архангельск 22 июля 1962 года. После его визита Советом министров СССР было принято постановление «О развитии города Архангельска», развернувшее в городе промышленное и жилищное строительство.