Дипломаты потребовали разобраться в смерти украинца после задержания в Польше

Посольство Украины в Польше готовит ноту из-за смерти 25-летнего украинца после задержания во Вроцлаве. Об этом сообщает украинский посол в Польше Андрей Дещица, передает РИА Новости.

По его словам, дело по расследованию смерти мужчины с начала августа находится на контроле украинских дипломатов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.

«Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом происшествии», — заявил Дещица.

30 июля сообщалось, что 25-летний Дмитрий Никифоренко из Винницкой области умер после того, как был задержан полицией в польском Вроцлаве и доставлен в вытрезвитель. По данным СМИ, полицейские применили к мужчине чрезмерную физическую силу, что стало причиной смерти.

Ранее многодетный отец из Вологды умер в отделе полиции на следующий день после задержания. 45-летний Сергей Пахолков участвовал в акции против вырубки сквера для строительства детского сада. По словам очевидцев, пришедшие на место силовики толкнули мужчину, он упал и ударился головой. Врачи диагностировали у задержанного закрытую черепно-мозговую травму. Увезти в больницу его не успели, мужчина умер в отделении.