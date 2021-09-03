Лукашенко назвал провалом выступление белорусских спортсменов в Токио

На летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году результаты белорусских спортсменов должны быть лучше, чем на Олимпиаде в Токио. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании по развитию спортивной сферы, пишет БЕЛТА.

Он раскритиковал олимпийцев за их выступление на прошедших Играх и призвал не допустить такого «провала» в следующий раз. «Буквально через три года Олимпийские игры в Париже. Пенять будет не на кого. Тот же климат фактически, что и у нас. Даже еще лучше. Это не в Японию», — подчеркнул глава республики.

При этом Лукашенко назвал «бардаком» и «отсутствием всякой дисциплины» то, что некоторые белорусские спортсмены не смогли удержать даже свои прежние показатели.

Накануне Олимпиады в Токио президент Белоруссии предупредил членов олимпийской сборной о «жесткой и бескомпромиссной» борьбе на предстоящих играх и новом «привкусе» их побед. При этом он обратил внимание на то, что спорт «давно уже стал разменной картой в политике».