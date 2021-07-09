Лукашенко предупредил олимпийцев о новом привкусе их побед

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил членов олимпийской сборной страны о «жесткой и бескомпромиссной» борьбе на предстоящих летних Олимпийских играх в Токио 2021. Об этом он заявил в напутственной речи олимпийцам, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По его мнению, кроме всего прочего, такой борьбу сделают «события в стране и мире». «Это борьба всегда была тяжелой. Уверен, что на сей раз будет еще труднее», — отметил Лукашенко.

Он также обратил внимание на новое значение спортивных достижений. «Хочу сразу настроить вас на то, что ваши спортивные достижения — это не только ваш личный триумф. Сегодня они сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики. Хотя спорт давно уже стал разменной картой в политике, к сожалению», — заключил белорусский президент.

Ранее Лукашенко посетовал на то, что лозунг «спорт вне политики» забыт со времен летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году. Он подчеркнул, что тогда страны Запада под «надуманными поводами» развернули «агрессивную травлю Советского Союза». Глава республики также добавил, что на фоне санкционного давления на Белоруссию ее спортсмены неоднократно подвергались провокациям и политическому прессингу со стороны западных стран.