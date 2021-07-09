Лукашенко рассказал о роли спорта в мировой политике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал лозунг «спорт вне политики» не соответствующим сложившейся системе международных отношений. Об этом он заявил в напутственной речи белорусским спортсменам перед Олимпийскими играми в Токио 2021, сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

«Забыт (лозунг — прим. «Ленты.ру») еще с 80-го года. Но свежи воспоминания о том, как и с какими надуманными поводами коллективный Запад развернул тогда агрессивную травлю Советского Союза», — резюмировал он, подчеркивая роль политического противостояния между странами в организации международных спортивных мероприятий.

На фоне санкционного давления на страну белорусские спортсмены также неоднократно подвергались буллингу, провокациям и политическому прессингу со стороны западных стран, добавил Лукашенко. Он отметил, что олимпийцы эти трудности преодолели, и призвал их отстоять честь страны и дать достойный отпор тем государствам, которые «пытаются задушить Белоруссию».

Ранее Лукашенко на заседании Национального олимпийского комитета пригрозил собрать боеспособный спортивный десант для высадки в Токио, где в июле-августе пройдут XXXII Летние Олимпийские игры.

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно запретил Лукашенко участвовать во всех мероприятиях, проводимых под своей эгидой. По словам президента МОК Томаса Баха, нынешнее руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии, который возглавляет президент, не защищает спортсменов от политической дискриминации.