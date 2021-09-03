Лукашенко признался в стыде за белорусских футболистов

Поражения белорусских футболистов в матчах с зарубежными командами говорят об их непрофессионализме и плохой подготовке. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с главным тренером сборной страны и тренером молодежной сборной, передает Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, такие разговоры с тренерами даются тяжело, так как ему было стыдно смотреть на игру сборной. «Я не понимаю, зачем ты выпустил футболистов на поле. Они же вышли отдохнуть. Мне было стыдно на них смотреть на фоне этих несчастных исландцев», — признался белорусский лидер, комментируя поражение молодежной сборной со счетом 1:2.

Также глава государства высказал недовольство по поводу проигрыша национальной сборной в отборочном турнире на чемпионат мира-2022 с Чехией со счетом 0:1. Затем он расспросил о зарплатах футболистов. Оказалось, что «по старым контрактам» спортсмены получают четыре–пять тысяч долларов (около 290–365 тысяч рублей), однако вскоре им будут платить восемь тысяч белорусских рублей (около 230 тысяч рублей).

Ранее Лукашенко раскритиковал жен футболистов и хоккеистов. По мнению политика, представители игровых видов спорта кривляются на поле и площадках, а их супруги сидят в смартфонах и воюют против государства. «Работать надо всем! И жен туда. На "Белкалий", метлу им», — добавил он.