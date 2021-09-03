Sony расскажет о будущем PlayStation 5

Sony анонсировала новую презентацию, посвященную PlayStation. Об этом сообщается на сайте компании.

Онлайн-мероприятие PlayStation Showcase намечено на 9 сентября, оно стартует в 23:00 по московскому времени и продлится 40 минут. Представители компании заявили, что посвятят презентацию продуктам и сервисам, над которыми Sony работала в последнее время.

«Вы были ужасно терпеливы, и мы благодарим вас за это», — говорится в анонсе. Sony обещает рассказать о будущем PlayStation, показать новые продукты от PlayStation Studios, а также раскрыть даты выхода некоторых игр и их обновлений.

В сообщении уточняется, что мероприятие обойдется без анонса нового поколения гарнитуры виртуальной реальности. «Но по-прежнему будет много отличных игр для PS5 от крупных и мелких разработчиков», — заметили авторы. Наблюдать за событием можно будет через трансляцию на YouTube и в Twitch.

В конце августа энтузиасты обнаружили в сети патент, описывающий новую версию магазина игр для PlayStation. Согласно документу, страница с каждым тайтлом в PlayStation Store будет включать в себя не только краткое описание, но и плеер, демонстрирующий часть игрового процесса, а также список с актуальными патчами, дополнениям и DLC.