Инфекционист спрогнозировал сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

Пандемия коронавируса не пойдет на спад, пики заболеваемости все равно будут один или два раза в год. Такие сроки спада спрогнозировал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в беседе с «Парламентской газетой».

«Если говорить про ближайшее время, то коронавирус поднимет свою голову недели через три-четыре. К середине — концу декабря ситуация должна стабилизироваться, зиму, скорее всего, перенесем более или менее нормально«, — добавил Тимаков.

По его словам, ситуация с COVID-19 весной 2022 года будет зависеть от того, насколько вирус мутирует.

Инфекционист добавил, что Россия не защищена от повторного всплеска заболеваемости из-за низкого процента вакцинации населения. «С таким показателем сложно контролировать этот процесс», — заключил он.

Ранее инфекционист Малиновская назвала способы вернуть обоняние. По ее словам, нужно изменить рацион питания, проводить ароматерапию с эфирными маслами и следить за психическим здоровьем.