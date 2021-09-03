Россия
 
Последние новости
Стало известно о новом главе афганского правительства
Голикова назвала число привитых двумя компонентами вакцины от COVID-19 россиян
Александр Емельяненко показал «отрицательное влияние долгих загулов»
В Москве заметили снижение цен на жилье
Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки описал план по окончанию МГУ за два года
Авторитет Шарфик откусил нос жене и покончил с собой в полиции
Девушка раскрыла новый способ ходить в туфлях на каблуках без боли
Бортпроводники рассказали о самых раздражающих просьбах пассажиров
Собянин записался на электронное голосование 
Чехия откажется от советских БМП
Новости партнеров
Прослушать новость

Инфекционист спрогнозировал сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

Инфекционист Тимаков: пандемия COVID-19 не пойдет на спад
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Пандемия коронавируса не пойдет на спад, пики заболеваемости все равно будут один или два раза в год. Такие сроки спада спрогнозировал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в беседе с «Парламентской газетой».

«Если говорить про ближайшее время, то коронавирус поднимет свою голову недели через три-четыре. К середине — концу декабря ситуация должна стабилизироваться, зиму, скорее всего, перенесем более или менее нормально«, — добавил Тимаков.

По его словам, ситуация с COVID-19 весной 2022 года будет зависеть от того, насколько вирус мутирует.

Инфекционист добавил, что Россия не защищена от повторного всплеска заболеваемости из-за низкого процента вакцинации населения. «С таким показателем сложно контролировать этот процесс», — заключил он.

Ранее инфекционист Малиновская назвала способы вернуть обоняние. По ее словам, нужно изменить рацион питания, проводить ароматерапию с эфирными маслами и следить за психическим здоровьем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Инфекционист предупредил о смертельном риске заражения гриппом и коронавирусом
Инфекционист предрек новый пик заболеваемости COVID-19 в России
Россиянам назвали способы вернуть обоняние после COVID-19