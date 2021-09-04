Захарова напомнила о финансировавшихся Германией большевиках

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия финансировала большевиков вплоть до революции 1917 года, но после начала гражданской войны миллионы погибли в результате «помощи заграницы». Об этом она напомнила в комментариях в Facebook.

Так Захарова ответила на публикацию журналиста Константина Семина, в которой тот обратил внимание на кадры из выпуска программы «Док-ток» на Первом канале под названием «Романовы. Свадьба века», снятые в начале 1990-х годов. На них тогдашний мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и его супруга, ныне сенатор Совета Федерации Людмила Нарусова, встречаются с наследником семейства Романовых Владимиром Романовым. «Собчаки-Нарусовы целуются взасос с Владимиром Кирилловичем, в июне 1941-го призывавшим к крестовому походу вместе с Гитлером против большевизма. Так чей, говорите, флаг над Кремлем?» — подписал кадры Семин.

Захарова, ответив журналисту про Германию, добавила, что «финансирования внутренних процессов из-за рубежа заканчиваются всегда трагедией для народа». В продолжении спора Семин посоветовал Захаровой удалить комментарий.

В другом ответном комментарии представитель МИД назвала публикацию Семина о связи государственного флага России с Гитлером «за гранью всего». «Ветераны под этим флагом на Красной площади сидят. Только провокатор так может поступать. У нас у каждого могут быть свои политические взгляды. Но сравнивать нашу общую государственную символику с образом врага, чуть нас не уничтожившего, подло», — добавила Захарова.

Владимиру Романову приписывают «воззвание» к российским эмигрантам с призывом присоединиться к «крестовому походу против коммунизма-большевизма», под которым имеется в виду начало Великой Отечественной войны. Подлинность этих слов не доказана.

Выпуск «Док-ток» «Романовы. Свадьба века» вышел в феврале 2021 года, в нем рассказывается об объявленной будущей свадьбе наследника династии Романовых Георгия с итальянкой Ребеккой Беттарини.