США ввели санкции против четырех связанных с разведкой иранцев

Минфин США ввел санкции против четырех человек, связанных с разведкой Ирана

Министерство финансов США ввело санкции в отношении четырех граждан Ирана, связанных с разведкой страны. Об этом сообщает ТАСС.

Под рестрикции подпали Али Реза Шахвароги Фарахани, Махмуд Хазейн, Омид Нури и Кия Садеги, которые, по данным Вашингтона, связаны с Министерством информации (разведки) Ирана, в отношении которого действуют американские санкции.

По мнению властей, все четверо причастны к заговору, целью которого было похищение и вывоз из США американской журналистки иранского происхождения.

Как отметила глава Управления по контролю за иностранными активами Минфина США Андреа Гаки, этот заговор —очередной пример попыток правительства Ирана «заставить замолчать критиков, независимо от того, где они находятся».

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Попадание в санкционный список означает для иранцев заморозку их активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести с ними бизнес.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о заинтересованности Ирана в организации покушений на американских граждан, включая действующих и бывших официальных лиц. Политик заявил, что четверо иранцев — Махмуд Хазеин, Кия Садегхи, Омид Нури и их предполагаемый лидер Алирез Фарахани — планировали покушения на соотечественников-диссидентов в Великобритании, Канаде и Объединенных Арабских Эмиратах.

В августе власти США объявили о введении дополнительных санкций против ряда граждан Ирана и Кубы. Министерство финансов США ввело санкции против бизнесмена Омана Махмуда Рашида Амура аль-Хабси и его компаний. Он считается владельцем сети, незаконно поставляющей нефть в Иран в интересах элитного военно-политического формирования Корпус стражей иранской революции (КСИР).